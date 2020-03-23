Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği - Son Dakika

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar yoğunluğu yaşandı.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar yoğunluğu yaşandı. Postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.


İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezlerinde Vefa Destek grupları kuruldu. Antalya 112 Çağrı Merkezinde de bulunan Vefa Destek grubunda, çalışanlar gelen çağrılarla tek tek ilgilenerek, talepleri ilgili birimlere iletiyor.


112'yi arayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları gıda yardımı talep ederken, bazıları ise banka işlerinin olduğunu söyledi. Diğer yandan postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.


Aynı zamanda gelen ihbarlar arasında alkol-sigara talebinde bulunan, köpeğini gezdirmek için yarım saat izin talebinde bulunan vatandaşların da olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

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