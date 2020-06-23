ANTALYA 15 gündür kayıp liseli Hayriye bulundu - Son Dakika

ANTALYA 15 gündür kayıp liseli Hayriye bulundu

15 gündür kayıp liseli Hayriye bulunduAntalya'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Özyurt (16), anneannesi Ayşe Yıldırım (61) ve polisin yardımıyla bulundu.

15 gündür kayıp liseli Hayriye bulundu

Antalya'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Özyurt (16), anneannesi Ayşe Yıldırım (61) ve polisin yardımıyla bulundu. Özyurt'un, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesinde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 11 Nisan günü 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu. Anne Meral Özyurt, kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürdü. Anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Eve getirilen Hayriye Nur Özyurt, 15 gün önce yeniden kaçtı. Polise müracaat eden Ayşe Yıldırım, torununun bulunmasını istedi. Ayşe Yıldırım, dün torununun Korkuteli'de bir evde olduğu haberini aldı. Antalya ve Korkuteli polisi 3 katlı eve ortak operasyon düzenledi. Kapıyı kırıp eve giren polis, Hayriye Nur Özyurt'u buldu. Evde bulunan iki kişinin ifadeleri alınırken, Hayriye Nur Özyurt polis tarafından Antalya'ya getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Özyurt'un, sürekli evden kaçtığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Torununun bulunması nedeniyle mutlu olduğunu, yurda verileceği için üzgün olduğunu söyleyen Ayşe Yıldırım, "Ben kızımı iz sürerek Korkuteli'de bir evde buldum. Polislerle Antalya'ya getirdik. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi yurda verileceği ortaya çıktı. Ben onun tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hasta kızımın yurtta ne işi var. Kızımın bizden alınıp, yurda verilmesini istemiyorum. Bunun için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Ayşe Yıldırım , Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 15 gündür kayıp liseli Hayriye bulundu - Son Dakika

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