ANTALYA 15 Temmuz'da 15 tekneyle saygı geçişi - Son Dakika

ANTALYA 15 Temmuz'da 15 tekneyle saygı geçişi

15 Temmuz'da 15 tekneyle saygı geçişiANTALYA'nın Kemer ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 tekneyle denizde saygı geçişi düzenlendi.

15 Temmuz'da 15 tekneyle saygı geçişi

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 tekneyle denizde saygı geçişi düzenlendi.

Kemer İlçesinde bir haftadır süren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri arasında, Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 15 yatın katıldığı anma geçişi yapıldı. Geçişte öncülüğü, Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 botu yaptı. Anma etkinliğine Kemer İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, birim müdürleri ve Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü üyeleri katıldı.

Kemer G-Marina'dan başlayan etkinlik, Kındılçeşme, ardından Ayışığı Koyu'na kadar devam etti. Son olarak teknelerin tekrar G-Marina'ya girişleriyle etkinlik son buldu. Etkinlikte tüm yatlar Türk bayrakları ile donatıldı.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, 'Biliyorsunuz bundan 4 yıl önce aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline göz diken hain FETÖ terör örgütü kalkışmasıyla karşı karşıya kalmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz geleceğine, demokrasisine, milli iradeye sahip çıkmak suretiyle ciddi bir direniş örneği sergilemiş ve bu hain alçakları FETÖ örgütünü o gece alaşağı etmiş, sabahında doğan güneş aziz milletimizin üzerine doğmuşturö diye konuştu.

TOPALOĞLU: ALLAH BİZLERE BİR DAHA 15 TEMMUZLAR YAŞATMASIN

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise 'Bugün 15 Temmuz'u anma gününde 15 yat ve yelken kulübünden tekne ile beraber şu anda denize açılıyoruz. Tüm teknelerde Türk bayrakları var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Onların anısına saygı duruşunda duracağız. Tekrar ediyorum Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasınö dedi.

Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 15 Temmuz'da 15 tekneyle saygı geçişi - Son Dakika
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