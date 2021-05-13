ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 150 yıllık gelenek unutulmasın diye mahalle muhtarı ve cami imamı ev ev dolaşıp çocuklara şeker ve harçlık dağıttı.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde daha önce bayram günleri cami bahçesinde toplanan çocuklara şeker ve harçlık dağıtılıyordu. 2 yıldan beri yaşanan koronavirüs salgını yüzünden bu gelenek yaşatılamıyordu. Mahallede yaşayan çocukların bu geleneği unutmaması için mahalle imamı ve muhtarı bir yöntem geliştirdi. Mahalle halkı tarafından gideri temin edilen şekerler, poşetlenerek mahalle çocuklarının evine kadar götürüldü.

Ortaköy Hacı Dudu- Yusuf Duran Camii imam hatibi, Kumluca Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İsmail Orhantekin, "Pandemiden dolayı çocuklarımız camiye gelemiyor. Bayramın güzelliklerini çocuklarımıza yaşatmak için ev ev onları ziyaret ediyoruz. Onları mutlu etmek, şeker dağıtarak, harçlık dağıtarak bayramın maneviyatını onlara yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya da "Çocuklarımız 150 yıllık geleneğimizi unutmasın diye ev ev dolaşarak onlara şekerlerini ve harçlıklarını veriyoruz. Daha önce çocuklarımız camide toplanıyordu. Bayram namazından sonra şekerleri ve harçlıkları veriliyordu. Çocuklarımız 150 yıllık bu geleneği pandemiden dolayı unutmamaları için ev ev dolaşıp harçlıklarını şekerlerini veriyoruz" diye konuştu.