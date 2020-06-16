ANTALYA 2.2 milyon TL'lik kaçak parfüm operasyonu - Son Dakika

2.2 milyon TL'lik kaçak parfüm operasyonu

Antalya'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda kaçak parfüm depolandığına dair ihbar üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri, depo olarak kullanılan adreste, Antalya ve çevre illere dağıtımı yapılacağı öğrenilen piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.