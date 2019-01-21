Antalya 2019'a da Turizm Rekoruyla Girdi

Antalya'ya 2019 yılının ilk 20 gününde gelen yabancı turist sayısı, tüm zamanlarının rekorunu kırarak 100 bin rakamını geçti.

Antalya'ya 2019 yılının ilk 20 gününde gelen yabancı turist sayısı, tüm zamanlarının rekorunu kırarak 100 bin rakamını geçti. Ulaşılan rakam, rekorlar yılı 2018'in aynı dönemine de yüzde 63 fark attı.



Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Antalya'ya 2019 yılı Ocak ayının ilk 20 gününde 100 bin 878 yabancı turist geldi. Kente aynı dönemde 2018 yılında 61 bin 897, 2017'de 60 bin 937, 2016'da ise 61 bin 143 turist ziyaret etti. Ulaşılan rekor, rekorlar yılı olarak görülen 2018 yılının aynı dönemine yüzde 63 fark attı.



Belirtilen rakam ayrıca günlük gelen turist ortalamasında da diğer yılları geride bıraktı. 20 günlük ortalamada kente günde 4 bin 863 turist giriş yaptığı verilere yansırken, bu sayı 2018'de 3 bin 771, 2017'de 2 bin 318, 2016'da da bin 595 olarak gerçekleşti. - ANTALYA

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