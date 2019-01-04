Antalya 2019'da Rus Turistte Artış Beklentisi
55 dakika önce
2019'da Rus turistte artış beklentisiTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'un Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı olmasının, Rus turist sayısını artıracağını söyledi.
2019'da Rus turistte artış beklentisi Türkiye
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'un Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı olmasının, Rus turist sayısını artıracağını söyledi.
Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in gerçekleştirdiği görüşmede 2019'un Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı olacağının açıklanması turizmcileri rekor beklentisine soktu.
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında 5 milyonun üzerinde Rus turist ağırlayan turizmcilerin Rus pazarındaki beklentilerini açıkladı. Osman Ayık, 2019 yılının önemli bir özelliği var bizim açımızdan çünkü bizim en önemli kaynak pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu
ile aramızda yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2019 yılı Türk- Rus Kültür Yılı. Bunun etkilerinin bizim Rusya Federasyonu'ndan ağırlayacağımız misafir sayılarına da önemli şekilde katkısının olacağını düşünüyoruz dedi.
Rusya'da ulaşılabilecek ciddi bir potansiyel olduğuna işaret eden Osman Ayık, Bu sene 5 milyonun üzerinde toplam bir rakamı gördü Türkiye ve tarihi bir rekor kırdı. Ama şu anda dünyada yaşanan bir takım sıkıntılar var. Ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar var. Özellikle Rusya Federasyonu'nun maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar var. Bütün bunlar ister istemez oradaki ekonomik yapıyı bozuyor. Rus vatandaşlarının gelirlerini de etkiliyor. Ama biz her şeye rağmen önümüzdeki yılda da iyi bir sayının, belki 2018 yılındaki gibi fevkinde bir artış yapamayız ama yine de 2018'deki rakamları ve onun bir miktar üstünde bir sayıyı 2019 yılında göreceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: DHA
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