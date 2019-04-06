Antalya 2019 Judo Grand Prix'si: Kazakistan 2 Altın, Türkiye 1 Bronz Madalya Kazandı
1 saat önce
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakaları 76 ülkeden 485 judokanın katılımıyla başladı.
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya
'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakaları 76 ülkeden 485 judokanın katılımıyla başladı. İlk günün sonunda iki Kazak sporcu altın madalya kazanırken, 60 kiloda yarışan Miraç Akkuş
bronz madalya elde etti.…
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:25 Kaynak: Youtube
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