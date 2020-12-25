Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı - Son Dakika

Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı

25.12.2020 11:07
Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı, System.String[]

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizmle rakiplerini geride bırakan Antalya, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turist ağırladı.

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizmle rakiplerini geride bırakan Antalya, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki sertifikalı tesis sayısı arttı.

Tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleri, denizi, kumu ve güneşiyle öne çıkan Antalya, Kovid-19 sürecinde sunduğu hizmetle rakiplerini geride bıraktı.

Dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Havalimanından transfere, otelin girişinden, odalarına, restoran ve plajlara kadar her alanda sıkı tedbirlerin alındığı kente, en fazla turist Rusya'dan geldi. Antalya'da bu ülkeden yaklaşık 1,5 milyon misafir tatil yaptı.

"Güvenilir bir ülkeyiz"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sundukları sağlıklı ve güvenli turizmin dünya ülkelerine de örnek olduğunu söyledi.

Kentte Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis sayısının 382'ye ulaştığını belirten Yazıcı, "Gelecek sene inşallah buna ihtiyaç olmaz. Bu yıl özellikle ağustos, eylül ve ekimde yoğun misafirimiz geldi. Gerçekten bu işi iyi yapan bir şehiriz." dedi.

Dünya standardında turizm hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kalitemizi artırarak, bu sektörü yükseltmeye, dünyaya örnek göstermeye devam edeceğiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetlerini de ölçmeye çalıştık. Güvenilir bir ülkeyiz. Turistler kentten memnun ayrıldı. Sektör örnek bir başarı sergiledi. Akdeniz'in kenarında deniz, güneş gibi bizim özelliklerimizi taşıyan birçok ülkede oteller açılamazken Antalya'da en az 3 ay boyunca doluluk oranlarımız çok iyiydi. Güvenli ve sağlıklı turizm sertifikasını temin ederek, misafirlerimize güven verdik. Bu da avantaj sağladı."

"Kovid-19 sürecini iyi yönettik"

Turizmci Ali Kızıldağ ise Türkiye'nin turizm alanında yaptığı pozitif çalışmalarla önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti.

Sertifikalı turizm hizmeti sunduklarını vurgulayan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten hızlı hareket etti. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla Sağlıklı Turizm Sertifikası geliştirildi. Bu, uluslararası denetleme firmaları tarafından belgelendirildi. Bunun yarattığı güven, yeni normalleşme süreciyle birlikte temmuzdan itibaren turistler güven içinde gelmeye başladı. Kovid-19 sürecini iyi yönettik, sağlıklı turizmle misafirlerimize güven aşıladık. Tatilini yaparak giden misafirlerimizden olumlu dönüşler aldık. Bu ciddi bir referans oldu."

Antalya, Turizm, Aralık, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Galatasaray, Fatih Terim'siz 25 maçta 31 puan kaybetti Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında         
10:31
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum         
09:42
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor         
08:09
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı         
07:23
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei