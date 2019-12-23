Antalya 2020'yi ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 2020'yi ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya 2020'yi ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'yı yeni yıl için süsledi.

Antalya 2020'yi ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'yı yeni yıl için süsledi. Kavşak ve caddelerde ışıklandırma çalışması yapan belediye ekipleri yılbaşı öncesinde Antalya'yı ışıl ışıl yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla kent estetiğine uygun şekilde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kavşaklarda, caddelerde ve üst geçitlerde aydınlatma çalışması yapıldı.


Yılbaşı Festivali'nin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Kapalı Yol, Antalyaspor Kavşağı, Beach Park Kavşağı, 100. Yıl üst geçitler, Güllük Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi ve şehrin çeşitli noktalarını ışıklandıran ekipler yılbaşı öncesi Antalya'ya görsel bir güzellik sundu. Işıklı çam ağaçları, ağaç ışıklandırmaları elektrik direkleri ve kavşak refüjlerinde yer alan çeşitli figürlerde Antalya'nın güzelliğine güzellik kattı.


Antalya'nın simgelerinden Saat Kulesi'nin yanına ve Selekler Çarşısı karşısına ışıklı çam ağacı kuruldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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