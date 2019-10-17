Son Dakika Haberleri: Antalya 22 ülkeden eskrimciyi ağırlayacak
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Antalya 22 ülkeden eskrimciyi ağırlayacak

1 saat önce

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Büyük Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası heyecanı 19-20 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.

Antalya 22 ülkeden eskrimciyi ağırlayacak, System.String[]

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Büyük Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası heyecanı 19-20 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.


Uluslararası Eskrim Federasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası FIE Büyük Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası Antalya'da 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak. İki gün sürecek turnuva, Türkiye'den sporcuların yanı sıra dünyanın 22 ülkesinden flöre ve kılıç branşında toplam 81 sporcuya ev sahipliği yapacak.


Antalya Side'de gerçekleştirilecek turnuvada 19 Ekim Cumartesi günü Kadınlar Flöre, 20 Ekim Pazar günü ise Kadınlar Kılıç kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Uluslararası turnuvada Türkiye'den eskrimcilerin yanı sıra; flöre branşında Avusturya, Hırvatistan, Danimarka, Ekvador, İspanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Hong Kong (Çin), Japonya, Meksika, Hollanda, Romanya ve Venezuela'dan; kılıç branşında ise ' Azerbaycan, Bulgaristan, Kanada, Almanya, Macaristan, Polonya, Singapur, Tunus, Özbekistan ve Venezuela'dan sporcular piste çıkıp madalya mücadelesi verecek.


Turnuvaya Türkiye'den de milli flöreci İrem Karamete, kılıç branşında 2018 Avrupa Yıldız Kadınlar Kılıç şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ ve 2019 Avrupa Yıldız Kadınlar Kılıç şampiyonu Nisanur Erbil de katılacak. Uluslararası turnuvada kılıç branşında mücadele edecek sporcuları arasında milli sporcular Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse de yer alacak. - İSTANBUL

Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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