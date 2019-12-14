Antalya, 3 bine yakın hazırlık kampına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Antalya, 3 bine yakın hazırlık kampına ev sahipliği yapacak

7 saat önce

Yeni yılın ocak-mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamaya hazırlanan Antalya'da, diğer spor dallarıyla birlikte yapılacak kamp sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.

Antalya, 3 bine yakın hazırlık kampına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Yeni yılın ocak-mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamaya hazırlanan Antalya'da, diğer spor dallarıyla birlikte yapılacak kamp sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak değerlendirilen kent, turistler kadar sporcuların da tercihleri arasında yer alıyor.

İklimi ve doğal güzellikleri bakımından sporcuların da kamp yapmak istediği kent, her kesime, her türlü imkanı sunuyor.

Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, ocak-mart döneminde yaşanacak spor kamplarına hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla konaklama tesislerinde 3 bine yakın kamp yapılması bekleniyor.

Kent, ikliminin uygun olması, FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması, teknik imkanların çokluğu ve otellerde sunulan yüksek hizmetlerle takımların gözdesi haline geldi.

"Türk takımları burayı evleri gibi biliyor"

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 178 futbol sahasına sahip Antalya'da ocak ayından itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa gireceğini söyledi.


Kamplar öncesi Antalya'daki sahaların alt yapılarının elden geçirildiğini, hiçbir eksiğin bulunmadığını vurgulayan Yaşacan, "Bütün yabancı ülkeler şu anda rezervasyonlarını yaptılar. Sadece bizim Türk takımları henüz rezervasyon yapmadı. Onlar da burayı evleri gibi biliyorlar. Futbol turizminde otellerimizde yer kalmadı gibi. Bir tek Türk takımlarının geleceği periyotta yerlerimiz var, orası da zaten takımlarımızla dolacak. Bu yıl Antalya'da üç bin kamp yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.


"Spor turizmini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor"


Spor turizmi sayesinde aralık, ocak, şubat ve mart aylarında Antalya'daki konaklama tesislerinin dolu olduğunu, çalışanların da işsiz kalmadığını anlatan Yaşacan, spor turizminin Türkiye'ye milyonlarca dolar katkı yaptığını bildirdi.


Yaşacan, en önemli katkının tanıtım noktasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Spor turizmini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Spor turizmiyle gelen takımlar fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarına koydukları zaman, milyonlar seyrediyor. Bu bedava ve çok önemli bir tanıtım demektir. Dağlara taşlara Türkiye yazarak, Türkiye'yi tanıtamayız. Türkiye'yi tanıtmak için nitelikli reklam yapmamız gerekiyor. Bunun için de spor turizmi çok önemli. Spor turizmi ülkemizin hem güvenilir bir ülke olduğunu hem de hava ve imkanlarımızın çok iyi olduğunun anlatılması için iyi bir fırsattır."

Yaşacan, Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk cumhuriyetlerinden takımların Antalya'da kamp yapacağını kaydetti.


Bir otelin spor satış ve pazarlama direktörü Süreyya Ertuğrul da Kundu ve Belek turizm merkezlerindeki üç otellerinde kamp dönemleri için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.


Otellerinde 100 takımın kamp yapacağını, 13 futbol sahasından yararlanılacağını aktaran Ertuğrul, "Rezervasyonlarımız yüzde 95 bitmiş durumda. Son talepleri önümüzdeki iki hafta içinde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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