Antalya 3 günde 5 hortuma direndi 2 bina tamamen yıkıldı, 229 binada hasar tespiti yapıldıANTALYA - Antalya'da Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Firike ilçelerinde yaşanan hortumun yaraları sarılmaya çalışılırken ikinci dalga dün geldi.

2 bina tamamen yıkıldı, 229 binada hasar tespiti yapıldı



ANTALYA - Antalya'da Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Firike ilçelerinde yaşanan hortumun yaraları sarılmaya çalışılırken ikinci dalga dün geldi. Sabah saatleride Kumluca ilçesi Salur mahallesinde ortaya çıkan hortum, 3'ü çocuk 5 kişiyi yaraladıktan sonra Doğuya doğru kaymaya başladı. Saat 10.58 civarında Antalya merkez ve Havalimanını da içerisine alacak şekilde saatteki hızı 133 kilometreye ulaşan hortum ve fırtına apronda iki otobüs 1 minibüsü devirdi. Aralarında yolcularında bulunduğu 12 kişi yaralanırken 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde hasar meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 kişinin hayatını kaybettiği Antalya'daki hortum felaketinde 2 binanın tamamen yıkıldığını, 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

Kumluca'da başladı

Dün saat 08.00 sıralarında Finike Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde başlayan ve Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde etkisini arttıran hortumda, çok sayıda sera ve portakal bahçesi zarar gördü. Hortumun etkili olduğu alana ambulans, jandarma, itfaiye ve ASAT ekipleri gönderildi. Çıkan hortumda sera işçisi 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yararlılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı. Hortumda enerji nakil hatları da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, hortumun geçtiği alanda incelemeler yaptı. Kumluca Ziraaat Odası Başkanı Hidayet Kökcei "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugünde Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. İçinde bulunduğumuz sera çok sağlam bir sera, bunu bile yıktı. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Saat 10.20 gibi Mavikent ve Beykonak Mahallelerini etkileyen bir hortum daha meydana geldi. Hortumda yaralı ve can kaybı bulunmazken yine bazı seralar zarar gördü.

Havalimanı'nı vurdu

Antalya saat 11: 00 sıralarında Havalimanı'nı vuran fırtınayla yeniden gündeme geldi. Saatteki hızı 133 kilometreyi bulan hortum ve fırtına apronda bulunan içinde oylucarın olduğu iki otobüs 1 minibüsü devirdi, park halindeki uçakları yerinden oynattı. Aralarında yolcularında bulunduğu 12 kişi yaralanırken 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde hasar meydana geldi. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Havalimanındaki hortumun ortaya çıkardığı manzara yolcuların cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Havalimanı'na gelerek incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "3 gündür Antalya'da 5'inci hortum vakasını yaşadık"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu havalimanındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "3 gündür Antalya'da 5'inci hortum vakasını bugün saat 10.58 civarında Antalya merkez ve Havalimanını da içerisine alacak şekilde yaşadık. 133 kilometre saat hızında güney yönden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanında maalesef iki otobüsümüz 1 tane de minibüsümüz, iki merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde kısmi hasarlar var" dedi.

Rüzgarın saatteki hızı 133 kilometreye ulaştı

Karaloğlu "Hepimize geçmiş olsun. 3 gündür Antalya'da 5'inci hortum vakasını bugün saat 10.58 civarında Antalya merkez ve havalimanını da içerisine alacak şekilde yaşadık. 133 kilometre saat hızında güney yönden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanında maalesef iki otobüsümüz 1 tane de minibüsümüz, iki merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde kısmi hasarlar var. Havalimanında yolcu otobüsümüzde içerisinde yolcularımız bulunduğu otobüste 12 yaralı hastanelere sevk edildi. Bunlar içerisinde hayatı tehlikesi olan yok. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde trafiğe açık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda da şu anda havanın ağır kısmının geçtiğini, fırtınanın doğu ilçelerinde devam edeceğini öğrendik" dedi.

"Can ve mal kaybı olmadan hep beraber yönetelim"

"Antalya merkezde ve Antalya'nın batısında bugün ve yarın sağanak yağışların ve düşük hızda rüzgarlar ile devam edeceğini biliyoruz" diyen Karaloğlu, "Özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarıları vatandaşlarımıza sitelerimizden duyuruyoruz. Bizleri dikkate alsınlar, bu süreci can ve mal kaybı olmadan hep beraber yönetelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını ve zararını belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz kam kurum kuruluşlarımız sahada çalışıyor. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısı ile Muratpaşa, Aksu ve Finike'de kısmi olarak enerji veremediğimiz ilçeler var. Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızı arayarak bilgiler aldılar. Ben de İçişleri Bakanımız ile görüştüm" açıklamasını yaptı.

Ektili yağış

Dün sabaha hortumun yanı sıra yağmur ve doluyla uyanan kentte bazı yollar su altında kalırken evlerde su baskınları oldu. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu. Aralıksız yağan yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Onlarca araç suda kaldı, yayalar yürümekte güçlük çekti. Caddeler akan sular dereyi andırdı. Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde ise bazı evlerin zemin katını su bastı. Vatandaşlar binaya ayaklarına bağladıkları poşetle girdi ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Konyaaltı Sahili'nde ise yine dev dalgalar oluştu. Aşırı yağış nedeniyle çok az kişinin sokakta olduğu görüldü.

Bazı evleri su bastı

Yağmur bir site içerisindeki 20'ye yakın evde su baskına neden oldu. İş yerlerinden evlerine geldiklerinde sular altında kaldığını gören vatandaşlar, evlerine girebilmek için güçlük çekti. Antalya kent merkezinde dün gece ve bugün gün boyunca etkili olan sağanak dolayısıyla, Güzeloba Mahallesi 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi'nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, evlerinin içerisinde 25 santime kadar çıkan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışsa da sonuç vermedi. Bazı vatandaşlar işten evine döndüğünde gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı

Babanın en acı bekleyişi 4. güne girdi

Kemer ilçesinde 4 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarında 4. güne girildi. Baba Ahmet Acar, çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor. 20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın yağışlı olması nedeniyle ekipler zaman zaman çalışmalarına ara verdi. Yağışın kesilmesiyle birlikte derenin her noktasını karış karış arayan ekipler, aracın düştüğü yerden denize kadar çalışma yaptı.

Baba Ahmet Acar çalışmaları takip etti

Jandarma Sualtı ekibi, aramalarını öğleden sonra dere üzerinde yapılan bentlerde yoğunlaştırdı. Kumluca-Kemer karayolunun alt kısmında çağlayan şeklindeki büyük bentte ekipler suyun debisinin yüksek olması nedeniyle dereden karşıdan karşıya ip çekti. Üç koldan çekilen ipler sayesinde bir bot suya indirildi. İp sistemini kurma çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

Bota binen iki dalgıç, çağlayanın olduğu bölgede tehlikeye rağmen arama yaptı. Bu esnada dalgıçların tehlikeli çalışmalarını Buse Acar'ın babası da takip etti. Bentin üzerine gelip çalışmaları takip eden Acar'ın bir hayli üzgün olduğu gözlemlendi. Öte yandan çalışmaların kara, deniz ve dere yatağında olmak üzere 180 kişilik bir ekiple sürdürüldüğü bildirildi.

Fırtına ağaçları kökünden söktü, seyir halindeki otomobillerin üzerine devirdi

Kentte etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü. Devrilen ağaçlar seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi. Sabah saatlerinde başlayan fırtına, kent merkezinde hayatı adeta felç etti. Sağanak ve doluyla birlikte saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar, ağaçları kökünden söktü. Kentin en işlek caddesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki olan iki otomobilin üzerine yüksekliği 10 metreyi bulan dev ağaçlar devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan sürücüler de çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkartıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları parçalayarak bulunduğu yerden çıkarttı.

Sürücülerden Nuri Bekmez olay anını, "Yolda ilerlerken birden üstümüze devrildi. Çok şükür hafif atlattık" sözleriyle anlattı. Trafiğin tek şeritli verildiği bulvar üzerinde yağmur ve doluya aniden yakalanan vatandaşlar da, çareyi binaların altına sığınmakta buldu

Hastanedeki hortum güvenlik kameralarında

Kemer ilçesinde önceki gün etkili olan hortum hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir anda gelen hortum hastane içerisinde bir bölümü yıkarken acil servis önünde bekleyen bir kadın hortumdan korkuluklara tutunarak hayatta kaldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde üç gün önce öğle saatlerinde etkili olan hortum hayatı adeta felç etti. Hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesi otoparkında bulunan yaklaşık 20 araç zarar gördü. Acil servisin camları kırıldı. Kemer-Antalya yolu ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.Hastanenin acil servisinin önünde yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşların bir anda kaçışması ve ardından bir bölümün yıkılması dikkat çekiyor. Hastaneye gelen bir kadın ise merdivenlerde bulunan korkuluklara tutunarak 1 dakika sonra gelen hortumdan kurtuldu. Acil önünde eve gitmek için arabaların yanında bekleyen vatandaşlar ise bir anda ne olduğunu anlayamadan hortumun içinde kalıyor.

Heyelan yol kapattı

Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya'ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor.

Fırtına cami minaresini yıktı

Fırtına şehir merkezinde bulunan bir caminin minaresini yıktı. Yıkılan minare sabah saatlerinde ekipler tarafından kaldırıldı.

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan İsmet Yüce Camii'nin minaresi de şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Üst kısmı kopan minarenin düşmesi esnasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine sabah bölgeye gelen itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri vatandaşların can güvenliği için caminin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Düşen minare ekiplerin çalışması ile kaldırıldı.

Şiddetli yağmur tarım alanlarını sular altında bıraktı

3 gündür etkisi sürdüren şiddetli yağmur sebebiyle Aksu ilçesinde bazı yollarda göletler oluştu. İlçeye bağlı Yurtpınar Mahallesi'nden geçen olan Ağla Deresi şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu bir mahallenin yolu kapandı. İlçenin bazı bölgelerinde buğday tarlalarını su bastı, bir hayvan barınağı da suyun içinde kaldı. Yolda kalan bazı vatandaşlara ise komşuları ve itfaiye ekipleri yardım etti. Öte yandan İlçe Jandarma ekipleri de taşan derenin üzerine giderek güvenlik önlemi aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar da derenin üzerinde bulunan köprüye gelerek beklemeye başladı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Başkaya ise yaptığı açıklamada, "2 gündür süren yağmurdan dolayı mahallemizde bulunan dere taştı. Can kaybımız yok. Yağmurdan tarım alanlarımız ve seralarımız etkilendi. Yetkililer de burada çalışıyor. Derenin ıslahı ile ilgili de bir çalışmamız olacak" dedi.

Avuçiçi büyüklüğünde dolu çilek seralarını vurdu

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 2 dakika süren avuç içi büyüklüğündeki dolu yağışı araçlara zarar verdi. Dolu yağışı sebebiyle bölgedeki bazı seralarda da hasar oluştu.

Dün sabah saatlerinde Kumluca'da başlayan ve 5 kişinin hafif yaralanmasıyla devam eden hortum öğle saatlerinde havaalanında etkili oldu. Apronda bulunan bir servis otobüsü ve minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişinin yaralanmasına sebep olan hortumun yaraları sarılmaya çalışılırken doğuya doğru kayan fırtına Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallesinde etkili oldu. Biranda bastıran ve 2 dakika süren doluyla şoka uğrayan site sakinleri ellerine aldıkları avuçiçi büyüklüğündeki doluları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yine Serik ilçesine bağlı Kadriye mahallesinde de etkili olan dolu örtü altı üretim tesislerini vurdu. Biranda bastıran dolu çileklerin ekili olduğu seraları vuran dolu, naylonları yırtıp ekili olan çilekleri parçaladı. Zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indiren dolu yağışından geriye kullanılamaz seralar ve ürünler kaldı

Balıkçı tekneleri battı, tur teknesi sürüklendi

Fıırtına Aksu Çayı'ndaki tekneleri vurdu. Balıkçı tekneleri batarken, içinde restoran bulunan bir gezi teknesi halatları kopunca sürüklendi.

Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda bulunan balıkçı tekneleri savruldu. 10'a yakın küçük balıkçı teknesi batarken önüne üç küçük tekneyi alan büyük tur teknesi halatı kopunca çayda sürüklenmeye başladı. Önüne üç küçük tekneyi de alan tur teknesini durdurmak mümkün olmadı. İçinde kimsenin bulanmadığı tur teknesi bir süre sonra Aksu Çayının denizle buluştuğu noktaya doğru gözden kayboldu. Üç küçük tekne denize kavuşurken tur teknesi 300 metre kala çayın kenarında durdu. Denize ulaşan teknelerden bazıları kayalara çarparak dalganın şiddetiyle parçalandı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, nehir kenarında bir teknenin içinden gelen sesi duyan sivil polisler tekkene mahsur kalan köpeği alıp kıyıya çıkardı.

Yalan kayıp paylaşımına gözaltı

Sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle sosyal medya hesabından 1 çocuğun kayıp, 13 koyunun telef olduğu bilgisini paylaşan şahıs, paylaşımı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ilçesinde taşan dere sebebiyle Yurtpınar Mahallesi'nde Ağlar Deresi'nde bir çocuğun kaybolduğu, 13 koyunun ise sele kapılıp telef olduğu bilgisini paylaşıp ve ilgili kurumları tedbir almamakla suçladı. Paylaşım üzerine harekete geçen kipler yaptıkları araştırmada bölgede kayıp çocuk ya da telef olan hayvan bulunmadığını tespit etti ve konu savcılığa bildirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma G.A.'yı " yalan ihbarda bulunmak ve suç uydurmak" suçundan gözaltına aldı.

Serik'te Hortum bazı seralarda hasara sebep oldu

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde denizden gelen hortum ev, iş yeri, ahır ve seralara zarar verdi. Dün saat 13.00 sıralarında Boğazkent sahilinde şiddetli yağan yağmur ve fırtına ile birlikte denizden karaya doğru meydana gelen hortumda can kaybı olmazken, Boğazkent Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde camlar kırıldı. Öte yandan Ahmediye mevkiinde 3 evin çatısı, 3 ahır ve 6 sera, ağaçlar, elektrik telleri ve traktör römorku hortumdan zarar görürken, sera içerisinde bulunan karpuz, domates ve biber fideleri telef oldu.

Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Hasan Yılmaz, "Aniden denizden gelen bir hortum seraları ve bazı evleri yerle bir etti. Büyük oranda maddi zarar oluştu. Ahır içerisinde bulunan hayvanlarda hortumdan etkilenirken telef olan hayvanımız olmadı." dedi. Ayrıca Zırlankaya Mahallesi ve Yumaklar Mahallesi'nde de meydana gelen hortumdan dolayı seralarda maddi hasar meydana geldi.

Kaş ilçesi toz bulutuna esir oldu, çamur yağdı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle bölge toz bulutuna teslim oldu. Sabah saatlerinde gökyüzünden yağmur yerine adeta çamur yağdı. Toz bulutu yağışın etkisiyle çamur halinde yere inerken günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 200 metreye kadar düşerken, Kaş'ın karşısında yer alan Yunanistan'ın Meis Adası gözden kayboldu.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen birçok vatandaş hava şartları sebebiyle kapalı alanlarda kalmayı tercih etti. Yağışla birlikte özellikle araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını suyla yıkadı, bazıları da oto yıkamacıya götürdü.

Bakan Kurum: "Antalya'daki hortum felaketinde 2 bina tamamen yıkıldı, 229 binada hasar tespiti yapıldı"

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Karaman'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da yaşanan hortum felaketine değinerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Murat Kurum 2 kişinin öldüğü felakette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Antalya'da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre, Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

