Antalya 3 milyon turiste ulaştı - Son Dakika

ANTALYA Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 3 milyon 22 bin 93 kişi oldu. Geçen yıla göre 11 milyon turist kaybı yaşayan sektör, Turizm Şurası'nın toplanması çağrısında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve dünyanın en önemli turizm kentlerinden Antalya'da turizm sektörü en çok zarar gören sektör oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde 'Güvenli Turizm: Safe Tourism' sloganıyla uygulanan sertifika programı çerçevesinde alınan önlemlerle, temmuz ayından itibaren koronavirüs gölgesinde yeniden başlayan turizmde, Türkiye ve özellikle Antalya turizm sektörü dünyada öne çıktı.

196 ÜLKEDEN TURİSTAntalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente gelen turist sayısı 3 milyonu aştı. 15 Ekim itibarıyla 196 ülkeden 3 milyon 22 bin 93 turist geldi. Verilere göre bu rakamın 2 milyon 853 bin 605'i yabancı, 168 bin 488'i ise yurtdışında ikamet eden Türklerden oluştu. Geçen yıl aynı dönemde 14 milyon 47 bin turisti ağırlayan Antalya'nın 15 Ekim'e kadarki süreçteki kaybı yüzde 78 oranla 11 milyon turistten fazla oldu.İLK SIRADA RUSLAR VARMilliyetlere göre dağılımda 3 milyon turistin, 1 milyon 252 bin 478'i Rusya'dan geldi. Rusya yüzde 46'ya yakın payla ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde Rusya'dan 5,1 milyon turist gelmişti. Kayıp oranı yüzde 75 oldu. Rusya'dan ekim ayının yarısı itibarıyla ise 251 bin kişi geldi.UKRAYNA 500 BİNİ GEÇTİİkinci sıradaki Ukrayna'dan bu yıl toplamda 516 bin kişi geldi. Geçen seneye göre yüzde 33 kaybın yaşandığı Ukrayna yüzde 18'lik paya sahip oldu. Üçüncü sıradaki Almanya'dan 311 bin kişi gelirken, geçen sene aynı dönemde 2,3 milyon turist sayısına göre yüzde 87'ye yakın kayıp gerçekleşti.İNGİLTERE PAZARI DURDUİngiltere ise 205 bin turistle dördüncü sırada yer aldı. İngiltere pazarının yeniden kapanması da etkilerini gösterdi. Ekim ayının ilk yarısında İngiliz turist sayısı 9 binde kaldı. Geçen sene aynı dönemde 657 bin turistin geldiği İngiltere'de bu yılki kayıp yüzde 67 oran ile 451 bin kişi oldu.EN ÇOK TURİST GELEN DİĞER ÜLKELEREn önemli pazarlardan Polonya, 76 bin turist sayısıyla beşinci sırada. Polonya'daki kayıp ise yüzde 85 oran ve 440 bin kişi oldu. Sırasıyla Beyaz Rusya'dan 58 bin, İsviçre ve Moldova'dan 44'er bin, Romanya'dan 42 bin, Kazakistan'dan 32 bin, Hollanda'dan 25 bin, Sırbistan'dan 23 bin, Fransa'dan 20 bin turist geldi.UWNTO'NUN KAYIP TAHMİNİAntalya'nın yılbaşından bu yana 3 milyon yabancı misafir ağırladığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Geçen sene aynı dönem 14 milyon civarındaydı gelen misafir sayısı. Yıl yüzde 79 kayıpla devam ediyor. Bu aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü'nün (UWNTO) Akdeniz destinasyonları için öngördüğü orandı. Dünyanın bütün turizm ülkeleri önümüzdeki yıllarda bu sendromu bir an önce atlatmaya çalışacak. Çünkü turizm, dünya nüfusunun 5'te 1'ini doğrudan etkileyen bir sektör" dedi.BU SENE TURİST ŞAŞKIN VE TEDİRGİNDİSektörün bu zorlu süreçte motoru durdurmamaya çalıştığını belirten Yavuz, "Yoksa ne turisti binbir zorlukla bulup getiren tur operatörü, ne uçağını bir uçurup üç yatıran havayolu şirketi, ne otelini yarı kapasite ile açan otelci ne de her gün işsiz kalabileceğinin tedirginliğini yaşayan turizm emekçisi mutlu olabildi bu koşullarda. Bu şartlarda tatil yapan turist ise şaşkın ve tedirgindi. Zira her gün kendi hükümetinin alabileceği yeni kararlarla tatilinin yarıda kesilebileceğini biliyordu. Mesela Türkiye'ye geldiğinin ertesi günü ülkesine geri dönmek zorunda olan İngilizlerin yaşadığı şok gibi binlerce insan havalimanlarından, tren istasyonlarından, otoyollardan evine geri dönmek zorunda kaldı bu sene" diye konuştu.HER ÜLKE BİR ÇALIŞMA YAPACAKBu yaşananların önümüzdeki yıllara hazırlıklı olmak açısından önemli olduğuna değinen Yavuz, "Sanırım her ülke korona sezonuna dair kapsamlı bir çalışma yapacaktır. Krizde ayakta durabilmek, sağlıklı kararlar alabilmek ve uygulayabilmek için sektörün bütün birimleri ile istişare yaparak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sektör temsilcilerine bunları rapor edecek ve takibini sürdürecek objektif bir kriz yönetim ekibi bütün turizmcilerin adresi, kılavuzu olmalıydı. Sektörün tüm paydaşlarının tek bir çatı altında korunabilmesi ancak bunu sağlayabilecek kuvvetli ve güçlü bir birim ile mümkün olabiliyor. Herkes kendi penceresinden bakınca çok uzağı görmek mümkün olmuyor" dedi.GENİŞ KATILIMLI TURİZM ŞURASI

Sezonun bir ay daha sürebileceği ve Antalya'nın da 15 Ekim 15 Kasım dönemini de 1 milyon gelişle kapatabileceğini öngören Yavuz, "Sanırım öngördüğümüz 3,5- 4 milyon misafir sayısı ile sezon bitecek. Günlük gelişler ve ülkelerdeki durumlardan yola çıkarak bu öngörüde bulunuyorum. Her ne olursa olsun 2020 yılından çıkarılacak o kadar ders var ki bunun için Kasım ayı içinde korona tedbirlerini alarak geniş katılımlı bir Turizm Şurası'nın toplanmasının hepimize ışık tutacağını ve yol göstereceğini düşünüyorum. Bu tarz toplantılar rekorlar kırılırken değil, krizler yaşanırken daha çok önem taşıyor" diye konuştu.