Antalya 3. sayfa: Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Antalya 3. sayfa: Antalya'da uyuşturucu operasyonu

16.10.2022 17:33
Antalya 3. sayfa: Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğe ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince önceki gün 6 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 445 miligram sıvı metamfetamin, 23,33 gram metamfetamin maddesi, 40,62 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap, 2 bin 485 lira ve 21 dolar ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa: Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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