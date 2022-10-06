Yangın Kayaburnu mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 söndürme aracı, 2 su tankeri ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına yapışan naylonun neden olduğunu söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya haber... Antalya'da makilik alanda yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.