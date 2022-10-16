Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da okul çevrelerinde "huzur ve güven" denetimi

Antalya'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla eğitim kurumlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerleri kapsayan "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetim uygulaması" yapıldı.

Uygulama çerçevesinde 3 okul, 2 internet oyun salonu, 3 büfe, 1 park çevresinde 2 okul servis aracı, 5 araç sorgulanarak 85 şahsın GBT incelemesi yapıldı.

Denetleme neticesinde 5 araca bin 903 TL idari para cezası uygulandı.

1 iş yerinin ruhsatı bulunmadığından işlem yapıldı. - ANTALYA