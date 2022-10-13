Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika
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Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı

13.10.2022 23:15

Antalya haberi... Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, Akseki- Manavgat karayolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki yönüne hareket halindeki İsmail Kavas idaresindeki 35 YZ 830 plakalı kamyonetin motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Akseki Orman İşletme Müdürlüğü Taşlıca Orman Yangın ekiplerine bağlı bir arozöz ve su tankeri yanan araca müdahale etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahaleye destek verdi. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan olmadı. Yangın sebebiyle Akseki-Manavgat karayolu da kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika
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