Antalya haber: Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı - Son Dakika
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Antalya haber: Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı

09.10.2022 21:10

Antalya haberlerine göre Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı Vatandaşlar damacanalarla yangını söndüreye çalıştı Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü.

Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı

Vatandaşlar damacanalarla yangını söndüreye çalıştı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, Serik Ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ile yangına müdehale eden ekipler gelinceye kadar vatandaşlarda damacana bidonları ile alevilerin söndürülmesi için destek verdi. Patlayan tüp nedeniyle panik yaşanmasına neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aileden evde kimse bulunmadığı için yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni belli olmazken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haber: Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı - Son Dakika

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