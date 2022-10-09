Antalya haber: Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı

Antalya'da tarım işçilerin kaldığı ev alev alev yandı
Vatandaşlar damacanalarla yangını söndüreye çalıştı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangın, Serik Ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ile yangına müdehale eden ekipler gelinceye kadar vatandaşlarda damacana bidonları ile alevilerin söndürülmesi için destek verdi. Patlayan tüp nedeniyle panik yaşanmasına neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aileden evde kimse bulunmadığı için yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni belli olmazken olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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