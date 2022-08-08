Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da motosiklet denetimi: 320 sürücüye 260 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da motosiklet denetimi: 320 sürücüye 260 bin TL ceza

08.08.2022 13:35
Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da motosiklet denetimi: 320 sürücüye 260 bin TL ceza

Gelen Antalya haberine göre Antalya'da Motosikletli Trafik Jandarması Timleri (Hızır) tarafından motosiklet kazalarını önlemeye yönelik denetimlerde 320 sürücüye toplamda 260 bin TL ceza yazılırken, 70 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da Motosikletli Trafik Jandarması Timleri (Hızır) tarafından motosiklet kazalarını önlemeye yönelik denetimlerde 320 sürücüye toplamda 260 bin TL ceza yazılırken, 70 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter denetimleri yapıldı.

320 sürücüye 260 bin TL ceza

Motosiklet kullanımı ve buna bağlı olarak kazaları önlemek için güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde etkin, sürekli ve farkındalık oluşturan denetimler, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu geliştirmek amacıyla Motosikletli Trafik Jandarması Timleri tarafından yapıldı. Antalya genelinde yapılan denetimler sonucu; kask kullanmayan, plaka takmayan ve diğer kurallara uymayan 320 sürücüye toplamda 260 bin TL idari yaptırım para cezası uygulanırken, 70 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ANTALYA Turizm Bakanı Ersoy Türkiye' ye iade edilen eserlerin tanıtımına katıldı ANTALYA Turizm Bakanı Ersoy Türkiye' ye iade edilen eserlerin tanıtımına katıldı Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi Yoldan çıkan otomobil sundurmanın üzerine düştü: 1'i ağır 2 yaralı Yoldan çıkan otomobil sundurmanın üzerine düştü: 1'i ağır 2 yaralı

Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da motosiklet denetimi: 320 sürücüye 260 bin TL ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Saadet Partisi neden masada BTP'yi istemiyor? İşte gerçek sebebi...
12:57 Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar
12:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gençlere uyarı: Türkiye'nin tarihini değiştireceksiniz
11:44 ABD ara seçimleri Türkiye'nin istediği gibi gitmedi: Ankara'nın istemediği tablo ortaya çıktı
11:42 Genç kızın hayatında hiç görmediği babasıyla ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
11:41 Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe deniz keyfi yaptı
11:32 BBP lideri Mustafa Destici deprem tatbikatı uygulamasına ilişkin görüntülerini paylaştı
11:07 Son düdük çaldı! Yeşil saha savaş alanına döndü
11:04 Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin
10:45 Milyonların vazgeçilmezi çiğ köftede salmonella tehlikesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 13:48:58. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da motosiklet denetimi: 320 sürücüye 260 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement