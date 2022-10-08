Seyir halindeki servis midibüsü yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki servis midibüsü yandı

08.10.2022 18:35

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Alanya- Manavgat kara yolu Avsallar Mahallesi çıkışında Mehmet Duyar idaresindeki 07 C 32292 plakalı servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, midibüsü yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki servis midibüsü yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Seyir halindeki servis midibüsü yandı - Son Dakika
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