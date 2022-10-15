Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

15.10.2022 13:55

Antalya haberler... Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu Titreyengöl mevkiinde bazı işyerlerini su bastı Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Titreyengöl Turizm Bölgesinde su baskınlarına neden olurken, birçok işyeri yağmurdan etkilendi.

Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

Titreyengöl mevkiinde bazı işyerlerini su bastı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Titreyengöl Turizm Bölgesinde su baskınlarına neden olurken, birçok işyeri yağmurdan etkilendi. Titreyengöl'de bulunan otopark ve saat kulesi sular altında kalırken, turistlerin ayakkabılarını ellerine alarak yürüyüş yaptıkları görüldü. İşyerlerini su basan esnaflar, bir taraftan suları temizleyin malzemelerini yerleştirirken, diğer taraftan müşterileriyle ilgilenip satış yaptı.

Manavgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, Sorgun Titreyengöl Turizm Bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Titreyengöl'ün sembollerinden bir tanesi olan saat kulesi ve otopark tamamen sular altında kaldı. Jandarma, vatandaşların mağdur olmaması için su baskını olan bölüme araç girişine izin vermedi.Sağanak yağış ve doludan Titreyengöl'de bulunan esnafların hemen hemen tatamı etkilendi. Bir çok işyerinin içerisine kadar giren yağmur suları, malzemelerin ıslanmasına neden oldu.

Yağmurdan etkilenen işyerlerinde sel suları temizlenirken, yağmurdan etkilenen malzemeler de yenilendi. Esnaflar bir taraftan yağmurdan etkilenen işyerlerini temizlerken, diğer taraftan yağmur nedeniyle turistler enize gitmek yerine alışverişe çıkan turistlerle ilgilendi.

YORUMLAR
500
Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı Antalya haberleri! Manavgat'ta sahilde patlayan kanalizasyon ve kötü koku turistlere zor anlar yaşattı Dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi (2) Dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi (2) Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
15:32 Pakistan'da bir hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement