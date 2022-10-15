Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

Titreyengöl mevkiinde bazı işyerlerini su bastı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Titreyengöl Turizm Bölgesinde su baskınlarına neden olurken, birçok işyeri yağmurdan etkilendi. Titreyengöl'de bulunan otopark ve saat kulesi sular altında kalırken, turistlerin ayakkabılarını ellerine alarak yürüyüş yaptıkları görüldü. İşyerlerini su basan esnaflar, bir taraftan suları temizleyin malzemelerini yerleştirirken, diğer taraftan müşterileriyle ilgilenip satış yaptı.

Manavgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, Sorgun Titreyengöl Turizm Bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Titreyengöl'ün sembollerinden bir tanesi olan saat kulesi ve otopark tamamen sular altında kaldı. Jandarma, vatandaşların mağdur olmaması için su baskını olan bölüme araç girişine izin vermedi.Sağanak yağış ve doludan Titreyengöl'de bulunan esnafların hemen hemen tatamı etkilendi. Bir çok işyerinin içerisine kadar giren yağmur suları, malzemelerin ıslanmasına neden oldu.

Yağmurdan etkilenen işyerlerinde sel suları temizlenirken, yağmurdan etkilenen malzemeler de yenilendi. Esnaflar bir taraftan yağmurdan etkilenen işyerlerini temizlerken, diğer taraftan yağmur nedeniyle turistler enize gitmek yerine alışverişe çıkan turistlerle ilgilendi.