Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı

14.10.2022 00:57
Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı

Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, alkollü oldukları belirlenen araç ve motosiklet sürücülerine toplam 10 bin 994 TL para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti ise iptal edildi.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevre yolu köprüsü çıkışında meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Batuhan İ., idaresindeki 07 ACT 519 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafında park halinde bulunan Miraç K'ye ait 07 LTD 12 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çarpmanın şiddetiyle başını ticari aracın arka cam ve kaportasına çarpan motosiklet sürücüsü Batuhan İ., yolcu Cemil Y. ile hafif ticari araç sürücüsü Miraç K., yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Batuhan İ., ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Hastanede yapılan alkol kontrollerinde her iki sürücünün de alkollü olduğu, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, hafif ticari araç sürücüsünün ise aday sürücü olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye araç vermekten 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası yazılan hafif ticari araç sürücüsünün aday sürücü olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Otelin patlayan dev su tankı 150 metre uçup daireyi harabeye çevirdi Otelin patlayan dev su tankı 150 metre uçup daireyi harabeye çevirdi Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı Antalya haber... Antalya'da seyir halindeki kamyonet yandı
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 08:40:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL'ye patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement