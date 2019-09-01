ANTALYA 3 turist canlı heykel sanatçısının bahşiş kutusundan para aldı

3 turist canlı heykel sanatçısının bahşiş kutusundan para aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde canlı heykel performansı sergileyerek geçinmeye çalışan Emre Balım'ın (24) bahşiş kutusuna atılan parası biri kadın 3 yabancı turist tarafından çalındı. Olay anı o sırada çekim yapan bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Emre Balım, Bağış kutumdan emeğimi çaldılar. Benim takıldığım nokta emeğimin çalınması değil sanata yapılan saygısızlık dedi.

Antalya'da bir otelde aşçılık yaparken geçen ocak ayında mesleğini bırakarak sokaklarda canlı heykel performansı sergilemeye başlayan Emre Balım, bugüne kadar 5 ilde gösteriler yaptı. Geçen hafta Kemer'e gelen Emre Balım, burada da yerli ve yabancı turistler için sanatını icra etmeye başladı. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayat sahibi olamaz sözlerinin yazılı olduğu dövizi ve bahşiş kutusunu önüne koyan, giydiği özel kıyafetiyle heykel gibi hareket etmeden durarak yaptığı şovuyla geçimini sağlamaya çalışan Emre Balım, bu gösterilerinde birinde hırsızlık mağduru oldu.

İKİSİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

Geçen hafta yaşanan olayda, Emre Balım, performans sergilediği sırada yanına gelen 1'i kadın 3 yabancı turist kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çekildiği sırada 2 turist Emre Balım'ı oyalamaya çalışırken, diğer erkek turist ise bahşiş kutusundan para aldı. Turistin kutudan para aldığını gören Emre Balım, geri bırakmasını istedi ancak turist bunu geri çevirdi. Turistler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı ise o sırada Emre Balım'ın performansını görüntüleyen başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yanına gelen turistlerden 2'si Emre Balım'ı oyalarken, diğerinin bahşiş kutusundan parayı aldığı anlar görüntüye yansıdı.

'YAPTIKLARI GERÇEKTEN ÇOK AYIP'

Emre Balım, Burada yaşadığım kötü bir olay oldu. Bağış kutumdan emeğimi çaldılar. Benim takıldığım nokta emeğimin çalınması değil sanata yapılan saygısızlık. Olay günü tanımadığım 3 kişi yaklaştı. Bir kişi önümü kapatmaya çalışıyor kırmızılı kadın. Diğer şapkalı olan kişinin ise çantamdan parayı aldığını gözümle gördüm ve videoya da yansıdı. Yaptıkları gerçekten çok ayıp. Sanata saygılı olmaları gerekiyor. İsterlerse sanatımı canı gönülden öğretirim o kişilere. Onlar da alın teriyle para kazanmanın ne olduğunu anlayabilir dedi.