Antalya 30 kiloluk ceviz çuvalını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

30 kiloluk ceviz çuvalını çalan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da bir işyeri önündeki 30 kiloluk ceviz çuvalını çalan M.S., polis tarafından yakalandı. Cevizi sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Şubat Pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuruyemiş rdükkanında çalışan personel, 30 kiloluk ceviz çuvalını işyerinin önüne koydu. Kısa süre sonra işyerinin önüne gelen bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra eğilerek aldığı çuvalla birlikte kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden işyeri çalışanları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

İşyeri çalışanı Alev K., cevizleri satmak için kampanya yaptıklarını belirterek, Normalde 38 lira olan kilogram fiyatını, kampanya kapsamında 28 liraya düşürdük. Bizim emeğimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz dedi.