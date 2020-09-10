ANTALYA 35 metredeki 2.5 saatlik intihar girişimini film gibi izlediler - Son Dakika

35 metredeki 2.5 saatlik intihar girişimini film gibi izlediler

ANTALYA'da yaşayan M.Ç., eşinin evi terk etmesi sonrasında 35 metrelik siren kulesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kulenin tepesinden zaman zaman sarkarak 2.5 saat boyunca korkutan Çetin'i, çevredekiler film izler gibi izledi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 3867'nci sokak üzerinde bulunan yaklaşık 35 metre yükseklikteki siren kulesine bir kişinin tırmandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kulenin en tepesine tırmanıp ayaklarını sarkıtarak oturan M.Ç. için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin aşağıdan Ç.'i ikna çabaları sürerken itfaiye ise düşme veya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada Ç., zaman zaman kendini aşağı sarkıtarak korkuttu. Bu anlar ise çevredeki kalabalık tarafından film izler gibi izlendi. Bir polis memuru itfaiye merdivenindeki sepete binerek Ç.'i ikna etmek için yukarı çıktı. Uzun süren konuşmanın ardından Ç., kendisini terk eden eşinin geri dönmediği sürece inmeyeceğini söyledi. Yaklaşık 2.5 saat süren ikna çabası sonunda M.Ç., kulenin tepesinden kendi imkanlarıyla indi. Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç.'in şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.