Antalya-4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildi - Son Dakika
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Antalya-4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildi

6 saat önce

4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildiKONYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.T.'nin (47) bağışlanan organları ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 4 hastaya nakledildi.

4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildi

KONYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.T.'nin (47) bağışlanan organları ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 4 hastaya nakledildi.

Konya'da 4 gün önce yaşanan aile içi tartışma sonrasında ağır yaralanan Ö.T., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Boyun bölgesinde bıçakla yaralanan Ö.T.'nin 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ö.T.'nin ailesi, koordinatörlerle yapılan görüşmeler sonrası tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ekibinin Konya'ya giderek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ekipleriyle yaptıkları ortak çalışma sonunda Ö.T.'nin kalp, karaciğer, iki böbreği ve korneaları alındı. Organlar, dün Konya'dan ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi. Ö.T.'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'nda yer alan G.A.'ya (30), karaciğeri Z.Ü.'ye (50), bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde D.Ş.'ye (29), diğer böbreği de M.P.'ye (49) dün gece yapılan ameliyatlarla nakledildi. Nakil yapılan hastaların yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Ö.T.'nin kornealarının ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde belirlenecek 2 hastaya nakledileceği ifade edildi.

Antalya-4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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