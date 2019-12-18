Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Son Dakika

Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor

6 saat önce

4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyorAntalya'nın Manavgat ilçesinde pazar gecesi 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği kavşakta genişletme çalışması başlatıldı.

4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazar gecesi 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği kavşakta genişletme çalışması başlatıldı.

Manavgat'ta 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında Çakalderesi kavşağında meydana gelen kazada, Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak takla atıp, köprü direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, Ayşe Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas tedaviye alındıkları hastanede yaşamını yitirdi. Büşra Elmas'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kazanın ardından vatandaşlar dün kavşakta ve D-400 karayolunda eylem yaparak yaklaşık 1 saat süresince karayolunu ulaşıma kapattı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ilgili birimlere talimat verdiğini söylemesinin ardından vatandaşlar yolu trafiğe açtı.

Bugün sabah saatlerinde Çakalderesi kavşağına gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, düzenleme çalışmasına başladı. Karayolları ekipleri, kavşağın güney tarafında kazanın olduğu bölgede bulunan kaldırımı sökerek kavisi ortadan kaldırıp, yolu genişletmeye başladı. Çalışma yapıldığı sırada, 07 L 3145 plakalı otomobile ait bazı parçaların hala kazanın olduğu yerde durduğu görüldü.

Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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