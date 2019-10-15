Son Dakika Haberleri: Antalya 4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı-arşiv
Son Dakika Güncel Antalya 4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı-arşiv

Antalya 4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı-arşiv

1 saat önce

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadıBatı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Antalya'da yabancı uyruklu bir iş adamının piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobilini e-ihaleyle 1,6 milyon liradan satışa sundu.

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Antalya'da yabancı uyruklu bir iş adamının piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobilini e-ihaleyle 1,6 milyon liradan satışa sundu. Katılım teminatı 100 bin lira olan ihalede araca alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-ihale üzerinden yapılıyor. httpwww.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle lüks araçlar dikkat çekiyor. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve 'M' plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, 3 aylık zaman aşımı sürelerinin ardından ihaleyle satışa çıkarıldı.

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye'deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı iş adamının gümrüğe takılan Rolls Royce marka otomobili de zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle geçen ağustos ayında 3 milyon TL'den e- ihaleyle satışa çıkarıldı. Araç için teklif verilmedi.

Rolls Royce marka araç, geçen hafta bu kez yüzde 50'ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. E-ihaleye sunulan lüks araca 1,6 milyon TL'den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

Antalya 4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı-arşiv

Antalya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
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Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1,6 milyon TL'den alıcı çıkmadı
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