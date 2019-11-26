Son Dakika Haberleri: Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı
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Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı

6 saat önce

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı.

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.

DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Erol AKKIR

Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı

Antalya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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