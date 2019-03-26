Antalya '40 Dakika Teneffüs' Uygulaması, Antalya'da 14 Okulda Başladı
16 dakika önce
Antalya '40 dakika teneffüs' uygulaması, Antalya'da 14 okulda başladı(EK)(Tür: Yurt)
Antalya '40 dakika teneffüs' uygulaması, Antalya'da 14 okulda başladı(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:25 Kaynak: DHA
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