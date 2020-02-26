Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı - Son Dakika

40 metreden çivileme böyle atlamıştı

İşte o anlar ve tepkiler

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden olmuştu.

Bugün aynı sahilde denize girenler ve balık tutanlar, falezden atlayan kişinin sosyal medya için atladığını ileri sürüyor, Sosyal medya ve takipçi kazanmak için bunu yapmaya değmez yorumunu yapıyor.

Dünyaca ünlü falezlerden ve yaklaşık 40 metre yükseklikten denize çivileme atlayan gencin görüntüsü, hem korkuttu hem de tepki çekti. Kıyafetleri ile denize atlayan kişinin kim olduğu bilinmiyor ancak, Antalya Hakkında adlı instagram sitesindeki paylaşım büyük dikkat çekti. Görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyenler, 40 metre yükseklikten hem de kıyafetleriyle atlamayı, sosyal medya için yapıldığı görüşünde.

Konyaaltı Sahili'nde balık tutan ve görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyen Zafer Koçbaş, Neden kıyafetlerle atladı anlamadım ama fenomen olmak içindir bence. Büyük cesaret dedi. Denize giren Emrecan Güler ise Yüksekten atlamak çok tehlikeli saçma bence derken lise öğrencisi Hasan Kıvrak, Ölüm tehlikesini göze almış bence. Kafasını taşa vurabilir beyin kanaması bile geçirebilir diye konuştu.

Bugün hava sıcaklığının 16 derece bulduğu kentte denize girenler güzel havanın tadını çıkardı.