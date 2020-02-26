Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı - Son Dakika

Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı

6 saat önce

40 metreden çivileme böyle atlamıştıİşte o anlar ve tepkilerAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden olmuştu.

40 metreden çivileme böyle atlamıştı

İşte o anlar ve tepkiler

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden olmuştu.

Bugün aynı sahilde denize girenler ve balık tutanlar, falezden atlayan kişinin sosyal medya için atladığını ileri sürüyor, Sosyal medya ve takipçi kazanmak için bunu yapmaya değmez yorumunu yapıyor.

Dünyaca ünlü falezlerden ve yaklaşık 40 metre yükseklikten denize çivileme atlayan gencin görüntüsü, hem korkuttu hem de tepki çekti. Kıyafetleri ile denize atlayan kişinin kim olduğu bilinmiyor ancak, Antalya Hakkında adlı instagram sitesindeki paylaşım büyük dikkat çekti. Görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyenler, 40 metre yükseklikten hem de kıyafetleriyle atlamayı, sosyal medya için yapıldığı görüşünde.

Konyaaltı Sahili'nde balık tutan ve görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyen Zafer Koçbaş, Neden kıyafetlerle atladı anlamadım ama fenomen olmak içindir bence. Büyük cesaret dedi. Denize giren Emrecan Güler ise Yüksekten atlamak çok tehlikeli saçma bence derken lise öğrencisi Hasan Kıvrak, Ölüm tehlikesini göze almış bence. Kafasını taşa vurabilir beyin kanaması bile geçirebilir diye konuştu.

Bugün hava sıcaklığının 16 derece bulduğu kentte denize girenler güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısı tarafından öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya 40 metreden çivileme böyle atlamıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]