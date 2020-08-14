ANTALYA 5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı - Son Dakika

5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı

*- Antalya'da 5 ay önce ormanlık alanda yavruyken yuvadan düşmüş şekilde bulunan kulaklı baykuş, büyümesinin ardından bakımını üstlenen hayvanseverler tarafından doğaya salındı.

Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda 5 ay önce yuvasından düşen ve bitkin halde bulunan yaralı kulaklı baykuş hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından bakılan Baykuş, büyümesinin ardından Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti mevkiinde tekrar doğaya salındı.

Baykuşa bu süre zarfında evinde bakan Arife Yanık, 'Bu kulaklı baykuş, diğer baykuş türlerinden biraz daha farklı. 5 aydır bakıyorduk artık kendi başının çaresine bakabilecek duruma geldi. Ben ona çok alıştım ama doğasına bırakmak zorundayız" dedi.