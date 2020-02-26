Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler - Son Dakika

Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

6 saat önce

5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettilerANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Rent a car firması sahibi A.B'den 5 bin lira alacakları olduğunu iddia eden U.Ç. ve N.D., konuşmak için A.B.'yi çağırdı. Otomobil içinde bir süre konuşan taraflardan tabancasını çeken U.Ç., arkadaşı N.D. ile birlikte A.B.'nin otomobili ve cep telefonunu gasbetti. Olay sonrası U.Ç. ve N.D. kayıplara karışırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, gasbedildiği söyledi. Şikayet üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. ve N.D'yi iki farklı adreste yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 Kaynak: DHA
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