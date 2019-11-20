Son Dakika Haberleri: Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.

Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.

Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
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