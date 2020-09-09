ANTALYA 56 bin kişiye ulaşacak uyuşturucu salça kutularında yakalandı - Son Dakika

56 bin kişiye ulaşacak uyuşturucu salça kutularında yakalandı

ANTALYA'ya gelen bir kamyonda yapılan operasyonda salça kutusu ve pantolon içerisine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi, kamyonla bağlantılı olarak bir evde yapılan operasyonda ise 5 kilo 5 gram eroin yakalandı. Yakalanan uyuşturucuların 56 bin kişiye ulaşabileceği ileri sürüldü.

Geçen Pazartesi günü Mersin'den Antalya'ya bir kamyon içerisinde uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde taşıyan kamyona operasyon düzenlendi. Antalya girişinde durdurulan kamyonda arama köpeği Karya'nın yaptığı çalışmada aracın ön kısmında pantolon içerisine gizlenmiş, kasasında ise taşıdığı salça kutuları içerisine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kamyonun sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ., E.S. ve M.A. ise aynı gün içerisinde Kepez Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Yakalanan şüphelilerden B.İ.'nin Kepez ilçesi Şelale mahallesinde ikamet ettiği evine düzenlenen operasyonda arama köpeği Toni'nin yaptığı çalışmada yatağın altına gizlenmiş, paketli 5 kilo 5 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

56 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilen uyuşturucuyu kente sokmak isteyen B.İ., E.S. ve M.A ve N.G. polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerle birlikte Yeşildere mahallesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi de adliyeye gönderildi.