Son Dakika Haberleri: Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı - 2
Son Dakika Güncel Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı - 2

Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı - 2

1 dakika önce

ANTALYA 56 yıllık Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı - 2 (KIRMIZI HALI)

Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı - 2, System.String[]

ANTALYA 56 yıllık Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı - 2 (KIRMIZI HALI)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini, kız çocuğuna hamile olduğu için hastanelik etti
81 ilimizde imar denetçileri görev alacak Serenay Sarıkaya kıyafeti ile geceye damga vurdu Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]