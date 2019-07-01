Son Dakika Haberleri: Antalya 6 ayda 5.6 milyon turist ağırladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Antalya 6 ayda 5.6 milyon turist ağırladı

1 saat önce

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'ya haziran ayında 185 ülkeden 2 milyon 282 bin 834 turist geldi, 6 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı.

Antalya 6 ayda 5.6 milyon turist ağırladı, System.String[]
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'ya haziran ayında 185 ülkeden 2 milyon 282 bin 834 turist geldi, 6 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 
Antalya, turist, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını bıçaklayan kadının hareketleri kan dondurdu! Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor Benzine 27 kuruş zam bekleniyor Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya 6 ayda 5.6 milyon turist ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]