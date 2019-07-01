Antalya 6 ayda 5.6 milyon turist ağırladı
1 saat önce
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'ya haziran ayında 185 ülkeden 2 milyon 282 bin 834 turist geldi, 6 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya
'ya haziran ayında 185 ülkeden 2 milyon 282 bin 834 turist
geldi, 6 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı.
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