Antalya 60 milyonluk yeni turizm pastası - Son Dakika

60 milyonluk yeni turizm pastası

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020'de dünyadaki turizm hareketliliğinde yüzde 4 büyüme beklendiğini, bunun da 50- 60 milyon yeni turist anlamına geldiğini belirterek, "Türkiye ve Antalya olarak bu pastadaki büyümeden payımızı almak için çalışacağız" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2019 yılı dünya, Türkiye ve Antalya turizmi ile 2020 yılı ve sonraki süreçlerle ilgili beklentileri değerlendirdi. Erkan Yağcı, 2019'da hem Türkiye hem Antalya açısından rekorlar yılı olduğunu söyledi. 2019'da dünyada 1 milyar 461 milyon insanın seyahat ettiğini belirten Erkan Yağcı, dünya turizm hareketinde yüzde 4'lük büyüme olduğunu kaydetti. Dünya turizminde en fazla hareketliliğin Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa'da yaşadığını belirten Yağcı, "Yüzde 51'i, yani 742 milyonu Avrupa'da gerçekleşti. 364 milyonu Asya-Pasifik, 220 milyonu Amerika, 71 milyonu Afrika, 64 milyonu Ortadoğu" dedi. AKDENİZ'DE 304 MİLYONLUK İNSAN HAREKETİ

Dünyadaki 1 milyar 461 milyon insan hareketinin 304 milyonunun Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz'de gerçekleştiğini açıklayan Yağcı, Türkiye'nin 2019 yılında 52 milyonu aşkın turist sayısıyla dünyada altıncılığa yükseldiğini belirtti. Yağcı, "Bu 2014'de yakaladığımız bir başarıydı ve yeniden yakaladık. 2023 hedefimiz 75 milyon turiste ulaştığımızda ise ilk 5'e sabitleyeceğiz" dedi. DÜNYA TURİZMİ 2020'DE YÜZDE 4 BÜYÜYECEK

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019 yılındaki 1 milyar 461 milyon kişilik hareketin en iyi turist sayısı olduğunu dile getiren Yağcı, 2020 yılı öngörülerine göre ise dünyada turizminde yüzde 3-4 arasında büyüme beklendiğini, bunun da yeni 50-60 milyon kişi anlamına geldiğini kaydetti. Yağcı, "Türkiye ve Antalya olarak biz de bu pastadaki büyümeden payımızı almak için çalışacağız" dedi. DÜNYA ORTALAMASI 1040 DOLAR

Türkiye açısından turizmde bu yıl ve sonraki yıllarda en önemli konunun gelir ayağı olacağına işaret eden Yağcı, 2019 verilerine göre dünyada kişi başı turist geliri ortalaması 1040 dolarken, Türkiye'de bu rakamın 660 dolar, 2023 hedefinin de 867 dolar olduğunu söyledi. 2030'DA 1.8 MİLYAR KİŞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Erkan Yağcı, 2030'a doğru dünya turizminin büyümeye devam edeceğinie ve 1 milyar 461 milyon kişi olan insan hareketinin 1 milyar 800 milyona yükseleceğinin öngörüldüğünü anlattı. Yağcı, 2009'dan bu yana dünya turizminde düşüş yaşanmadığını, her yıl yükseliş olduğunu kaydetti. TURİZMİN YÜZDE 56'SI EĞLENCE VE DENİZ Dünyadaki turizm hareketinin gerçekleşme şekilleriyle de ilgili bilgi veren Yağcı, "Yüzde 58'si havayoluyla, yüzde 37'si karayoluyla, yüzde 4'ü deniz yoluyla, yüzde 1'i de tren vesaire şeklinde seyahat etmiş" dedi. Türkiye ve özellikle Antalya açısından eleştiri konusu olan deniz-kum-güneş turizmine de dikkat çeken Yağcı, dünya turizminin yüzde 56'sının eğlence, deniz-güneş-kuma yönelik olduğunu belirterek, "Büyümenin bu nitelikte olması da son derece doğal" diye konuştu. 2019'DA GELİR 2014'Ü YAKALADI

2019'da Türkiye'nin 52 milyon olan turist sayısında Rusların 7 milyona, Almanların ise 5 milyona yükseldiğine işaret eden Yağcı, "7 milyon Rusun 5.5 milyonu, 5 milyon Almanın da 2.6 milyonu Antalya'ya geldi. Gelir ise 34 milyar dolar ve 2014 yılındaki rakamımızın aynısı. Bu sene en önemli konu, gelirde rekor kırmak olacak" dedi. 2020 GELİR HEDEFİ 41 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin 2023 vizyonu olan 75 milyon turist, 65 milyar dolar hedefinin, herkesin sahip çıkması gereken çok gerçekçi bir hedef olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bu rakamlara gelirsek hem sayı hem gelirde dünyada ilk 5'e gireceğiz. Bu yılki hedef 41 milyar dolar. Eğer gelirde 2014'teki rakam sabit kalsaydı, bu turizm gelirini çoktan yakalamış olacaktık. Ama bu yıl bu rakamı gerçekleştirecek seviyede olduğumuza inanıyoruz" dedi.