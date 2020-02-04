Antalya 7 aydır komadaki ayşegül için kök hücre tedavisi isteği - Son Dakika
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Antalya 7 aydır komadaki ayşegül için kök hücre tedavisi isteği

6 saat önce

7 aydır komadaki Ayşegül için kök hücre tedavisi isteğiDenizli'de geçirdiği kazadan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Ayşegül Çiftçi (15), 7 aydır komadan çıkamadı.

7 aydır komadaki Ayşegül için kök hücre tedavisi isteği

Denizli'de geçirdiği kazadan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Ayşegül Çiftçi (15), 7 aydır komadan çıkamadı. Baba Mustafa Çiftçi, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşan hastalar olduğunu belirterek, "Tek isteğimiz bu konuda kızıma el uzatılması" dedi.

Denizli Çameli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Ayşegül Çiftçi, 18 Temmuz 2019'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşegül Çiftçi, bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Osman Çiftçi, kızının 7 aydır komada olduğunu belirterek, omurilik bölgesine kasılmalarını önleyen bir cihaz takıldığını ve 22 Ocak'ta taburcu edildiğini anlattı. Osman Çiftçi, "Periyodik kontrolleri devam ediyor. Kızıma özel bir merkezde fizik tedavi uygulanıyor. Ozon ve hiperbarik tedavisi devam ediyor. Fakat tam tedavisinin kök hücre nakli yapıldığında olacağına inanıyorum" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kızı gibi olup, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşan hastalar olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu tedavi yönteminin örnekleri tüm dünyada var. Kızım daha 15 yaşında ve başarılı bir lise öğrencisiydi. Yaşı bu tedavi için uygun. Kısa sürede cevap alınacağına inanıyorum. Eşim Fatmana'yla birlikte Ayşegül'ün başından ayrılamıyoruz. Fizik tedavisi ve sonrasında evde yapılması gereken tedavileri var. Yetkililere ve hayırseverlere sesleniyorum, kızıma yardım etsinler, ona el uzatsınlar. Ayşegül çok başarılı bir öğrenciydi. Tekrar okuluna dönmesi en büyük isteğimiz" diye konuştu.

7 aydır tüm imkanlarını sonuna kadar kullandığını anlatan Osman Çiftçi, bu süre içinde çalışamadığını, aylık bakım ve tedavi giderlerinin çok yüksek olduğunu, 10 ve 17 yaşında iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacak gücünün kalmadığını söyledi.

DEDENİN KULLANDIĞI TRAKTÖR DEREYE UÇTU

Ayşegül Çiftçi'nin, nefessiz kalıp komaya girmesine ve bilincinin kapanmasına neden olan kaza, 18 Temmuz 2019'da, Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Tarladan dönüş sırasında dede Alirıza Çiftçi'nin (60) idaresindeki traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine istinat duvarını aşıp, dereye uçtu. Kazada sürücü dede Alirıza Çiftçi, eşi Emine Çiftçi (59), torunları Elif Çiftçi (9), Neşe Çiftçi (8) hafif, Ayşegül Çiftçi ise ağır yaralandı.

Antalya 7 aydır komadaki ayşegül için kök hücre tedavisi isteği

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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