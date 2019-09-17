Antalya 7 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu 13 gözaltı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.