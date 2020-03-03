Antalya 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma - Son Dakika
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Antalya 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

6 saat önce

7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışmaANTALYA'da, iş merkezinin 7'nci katındaki balkonda işçinin, güvenlik önlemi almadan demir profiller arasında silikon sıktığı görüldü.

7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

ANTALYA'da, iş merkezinin 7'nci katındaki balkonda işçinin, güvenlik önlemi almadan demir profiller arasında silikon sıktığı görüldü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 8 katlı iş merkezinin 7'nci katındaki balkona çıkan işçi, güvenlik önlemi almadan demir profil çakmaya başladı. Tehlikeli çalışmasını sürdüren işçi, daha sonra demir profiller arasında uzanarak, silikon sıktı. Bir ayağıyla iş merkezinin balkon pervazına diğer ayağıyla da balkonun iç kısmındaki merdivene basan işçi, zaman zaman elindeki matkapla duvarı delip, demir profili silikonla tutturmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Antalya 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:15 Kaynak: DHA
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