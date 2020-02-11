Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı - Son Dakika

Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı

6 saat önce

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli...

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.

Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı

Mehmet Fatih, Adli Tıp, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]