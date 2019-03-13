Son Dakika Haberleri: Antalya 8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı-Arşiv

Antalya 8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı-Arşiv

39 dakika önce

Antalya 8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı-ARŞİV(Tür: Yurt)

Antalya 8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı-ARŞİV

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı Canlı Yayında İsyan Etti: Bu Nasıl Vahşettir! Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2) Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:22:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya 8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı-Arşiv
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]