Antalya 89 Yaşında Başarılı By-Pass Operasyonu Geçirdi

Antalya
'da 89 yaşındaki Süleyman Yavuz
, başarılı by-pass ameliyatı oldu. Yaşına rağmen kalp dışında hiçbir rahatsızlığı olmayan Yavuz'un, 3 hafta sonra normal hayatına devam edebileceği belirtildi.
Antalya'nın Kumluca
ilçesinde oturan Süleyman Yavuz'un 3 ay önce kalp rahatsızlığı başladı. Yavuz, geçen hafta sırtında ve yan taraflarında ağrıların artması üzerine Kumluca Devlet Hastanesi
'ne gitti. Acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktorlar Süleyman Yavuz'u Antalya'ya sevk etti. Süleyman Yavuz, 9 Ocak akşamı OFM Antalya Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mustafa Kar
ve Op. Dr. Ömer Lütfi
Aksoy tarafından by-pass ameliyatı oldu.
65 YILLIK EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Kumluca'da lokumculuk yapan 4 çocuk babası, 7 torun sahibi Süleyman Yavuz, eşiyle birlikte son derece sağlıklı beslendiğini, kahvaltıda pekmez, ceviz, fındık, süt ve yoğurt gibi yiyecekleri tükettiklerini, daha önceden hiçbir rahatsızlığı olmadığını anlattı. Süleyman Yavuz, taburcu olduktan sonra 65 yıllık eşi Hatice Yavuz
'un alnından öpmek istediğini, kendisini hemen hastaneye yetiştirdiğini bunun için ona çok teşekkür ettiğini söyledi. Hatice Yavuz (80) ise eşinin şikayeti artması üzerine hemen hastaneye geldiklerini, bu yaştan sonra ameliyat olmasından çok korktuğunu ve üzüldüğünü anlattı.
89 YAŞINDA 4 DAMARI DEĞİŞTİ
Op. Dr. Mustafa Kar, 9 Ocak'ta kalp rahatsızlığı şikayeti artan Süleyman Yavuz'a yapılan tetkikler sonucu anjiyo yaptıklarını, bu sırada ritim atağı geçirip göğüs ağrıları olduğunu anlattı. Op. Dr. Mustafa Kar, 'Hastayı gece ameliyata aldık. 4 damarını değiştirdik. Bir gece yoğun bakımda misafir edip normal servise aldık. Tahmin ediyorum 2 gece daha misafir edip evine uğurlayacağız. Bu yaş grubu hastalarımıza ikincil hastalıklar daha sık karşılaşıyoruz. Var olan hastalığının yanında yandaş hastalıklar da oluyor. Bu bazen cerrahın elini kolunu bağlayabiliyor. Biz şanslıydık. Süleyman Bey'in yan bir hastalığı olmadığı için karar zor alınsa da alınması gerekiyordu. Laboratuvar değerleri iyiydi. Hastamızın kimlik yaşı 89 ama fizik yaşı 60'lı yaşlarda dedi.
KALP DAMAR RAHATSIZLIĞI SON DÖNEMDE ARTTI
Kalp damar hastalıklarını hazırlayan alt hastalıkları olan kişilerin yılda 6 kez kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Mustafa Kar, insanların kalp şikayeti olmasa da yılda en az bir defa check-up yaptırması gerektiğini söyledi. Diyabet rahatsızlığı, sigaraya başlama yaşının küçük yaşlara kadar indiğini, agresif bir toplum olarak kalp damar rahatsızlıklarının son dönemde arttığını anlatan, Opr. Dr. Kar, 'Artık ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi insan ömrü uzuyor. Buna paralel olarak by-pass ameliyatları da geriatri yaş grubuna doğru ilerliyor. Son bir ay içerisinde 87 yaşındaki bir hanımefendiyi ve 84 yaşındaki bir beyefendiyi ameliyat ettik. Öte taraftan 38 yaşındaki hastamızı da by-pass yapacağım. Hem alt tabanda hem üst tavanda giderek makas açılıyor diye konuştu.