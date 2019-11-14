Son Dakika Haberleri: Antalya ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı
Son Dakika Güncel Antalya ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı - Son Dakika

Antalya ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

7 saat önce

Ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladıAntalya'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

Antalya'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine gelen abla Yıldız A., Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı diyerek, tepkisini dile getirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının yanına giden Murat A., iddiaya göre, 07 AES 586 plakalı lüks otomobilin anahtarını gizlice alarak, evden ayrıldı. Otoparkta bulunan araca binen Murat A., kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini darbederek, olay yerinden uzaklaştı. Görevli ise durumu telefonla Yıldız A.'ya bildirdi. Yıldız A., hemen polis merkezine giderek, aracının çalındığını söyledi. Şikayet üzerine çalınan araç için çalışma yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda buldu. Polisin peşinden geldiğini gören Murat A., bu sırada hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Murat A., aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki sokakta park ederek, olay yerinden koşarak, kaçtı.

Aracı park halinde bulun ekipler, Murat A.'yı da kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Aracının bulunduğunu öğrenen Yıldız A. ise olay yerine geldi. Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yaptığı sırada Yıldız A., Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı diyerek, tepki gösterdi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilini teslim alan Yıldız A., ifade vermek üzere kardeşinin bulunduğu polis merkezine gitti.

Antalya ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza
Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]