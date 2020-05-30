ANTALYA-Aç kalan domuzlar, Antalya'ya indi - Son Dakika

Aç kalan domuzlar, Antalya'ya indi

Doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü, Antalya kent girişindeki Kepez mahallesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kalabalık sürünün araç yolunda ilerlediği görüntülere yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, park ve ormanlık alanlardaki kısıtlamalar, doğada yiyeceklerin az olması, turizm kenti Antalya'da domuzları şehre indirdi. Dün akşam ormanlık Düzlerçamı ve Duacılar Mahallesi'ne yakın olan Kepez Mahallesi'nde kalabalık bir domuz sürüsü, bölgeden geçen bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol boyunca ilerleyen domuz sürüsünün neredeyse kent merkezine kadar inmiş olması şaşkınlık yarattı. Yavrularında olduğu domuz sürüsünün tekrar Düzlerçamı ormanlık alanına döndüğü tahmin ediliyor.

Çevre sakinleri, Yiyecek bulamayan vahşi hayvanların, salgın kısıtlamasıyla insan ve araç hareketliliği olmayınca şehirde yiyecek bulmaya inmesi normal yorumunu yaptı.