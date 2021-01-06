Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak - Son Dakika

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak

06.01.2021 15:33
Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen turnuvanın erkekler klasmanında, dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan 11 tenisçi mücadele edecek.

Antalya Açık'ta dünya sıralamasının 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini, 15 numarası Belçikalı David Goffin ve 9 ATP şampiyonluğu bulunan 17 numarası Fabio Fognini de mücadele verecek. Ayrıca klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur ile 36 numarası Jan-Lennard Struff da seri başı sporcular arasında yer alıyor.

Öte yandan, organizasyonda dün yapılması planlanan ve sağanak nedeniyle ertelenen eleme karşılaşmaları da bugün başladı.

Milli tenisçiler ter dökecek

Tekler ana tabloda yer alan Türk sporculardan Ergi Kırkın, İtalyan Matteo Berrettini, Altuğ Çelikbilek ise Polonyalı Kacper Zuc ile karşılaşacak.

Marsel İlhan ise 24 sporcunun mücadele edeceği elemelerden gelecek 6 isimden biriyle eşleşecek.

Çiftler ana tablosunda Umut Akkoyun-Mert Naci Türker ikilisi, Nikoloz Basilaşvili (Gürcistan)-Andre Begemann (Almanya), Tuna Altuna-Altuğ Çelikbilek ikilisi ise Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) ekipleriyle ilk tur müsabakalarını oynayacak.

Organizasyon, 13 Ocak'ta sona erecek.

Antalya, İtalyan, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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