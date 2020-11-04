Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı - Son Dakika

Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı

04.11.2020 14:47

Antalya açıklarında petrol türevlerinden dolayı oluşabilecek deniz kirliliğine karşı Acil Müdahale Tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya açıklarında petrol türevlerinden dolayı oluşabilecek deniz kirliliğine karşı Acil Müdahale Tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Limanı yakınlarında, petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı, kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde temizlenmesi için Acil Durum Senaryosu Tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye, denizcilik firmasına ait iki tekne ile Büyüşehir Belediyesine ait bir tekne ulaştı.

Ekipler, tedbirleri aldıktan sonra sızıntı gerçekleşen alanı bariyerle çevirdi.

Tatbikatta olası bir kazada ilgili kurumların hazırlıkları ve donanımları da test edildi.

Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı
Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı
Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı
Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı

112 Acil, Antalya, Petrol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı - Son Dakika


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