Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

03.08.2022 13:33
Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

ANTALYA açıklarında, Kumluca ilçesine 48 kilometre mesafede, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

ANTALYA açıklarında, Kumluca ilçesine 48 kilometre mesafede, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.05'te Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. Kumluca'ya 48, Antalya il merkezine 93 kilometre mesafede ve 71 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin kıyıya en yakın noktası, Kumluca'nın turistik bölgesi Adrasan oldu.


YORUMLAR
500
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD: 'Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.' AFAD: 'Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.'
Kaynak: DHA

Antalya, Kumluca, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement